CSKA ve Olympiakos son hazırlıklarını tamamladı

THY Euroleague Final-Four’da Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek olan Rus ekibi CSKA Moskova, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Bu yıl İstanbul'da organize edilen THY Eurolaegue'de son 4 takım arasında kalan ekiplerden olan CSKA Moskova, çalışmalarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda sürdürdü. Moskova ekibi, Olympiakos ile finale çıkmak için mücadele edecek. Bu müsabaka öncesinde CSKA Moskova, basına açık bölümünde şut çalışması gerçekleştirdi. Rus ekibi antrenmanın kapalı bölümünde ise taktik çalıştı.

OLY ŞUT ÇALIŞTI

THY Euroleague Final-Four'da CSKA Moskova ile karşılaşacak olan Olympiakos, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek THY Euroleague Final-Four'da mücadele edecek takımlardan biri olan Olympiakos, hazırlıklarını sürdürüyor. Final-Four'da CSKA Moskova ile eşleşen Yunan ekibi, hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı salonda sürdürdü. Basına açık olan bölümünde Olympiakos, şut antrenmanı gerçekleştirdi.

CSKA Moskova – Olympiakos maçı cuma günü 18:30’da başlayacak.