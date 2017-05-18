Demre’nin şampiyonu Serhat Gökmen oldu

Antalya’nın Demre İlçesinde bu yıl 13.'sü düzenlenen Demre Geleneksel Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı Serhat Gökmen oldu. Gökmen finalde, Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban’ın yenerek şampiyon oldu.

Demre Güreş Sahası'nda yapılan yağlı güreşlere, 27'si başpehlivan toplam 400 güreşçi katıldı. Başpehlivanlar arasında Kırkpınar başpehlivanları Orhan Okulu, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil ve Fatih Atlı yer aldı. Güreşleri, Demre Kaymakamı Murat Uz, Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Antalya İl gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti Demre İlçe Başkanı Bayram Arıcı, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 3 bin kişi izledi.Güreşlerde yapılan ağalık ihalesini, yaş sebze ve meyve komisyoncusu Mustafa Tural, 140 bin lira ile aldı. Tural, ilk verilen ağalık altın kemerini taktı. Üç kez üst üste ağalığı alan kişiye, Demre Güreşleri Altın Kemer'i kalıcı olarak verilecek.

Baş güreşlerinde ikinci ve üçüncü turda Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil rakiplerine yenilerek elendiler. Başpehlivanlık güreşlerinin ilk turunda kardeşler İsmail Balaban ile Turan Balaban eşleşti. Bu eşleşmeden galip çıkan İsmail Balaban oldu. Baş pehlivanlık güreşlerinde yarı finalde Salih Dormul'u yenen İsmail Balaban'la, Sermet Bulut'u yenen Serhat Gökmen finale yükseldi. Final maçında Serhat Gökmen, rakibi İsmail Balaban'ı yenerek şampiyon oldu. Baş güreşlerinde İsmail Balaban ikinci, Sermet Bulut ve Salih Dormul üçüncü oldu.Güreşlerde Minik 1'de Osman Nuri Çıldır, minik 2'de Enes Ozan, teşvik 1'de Muhammed Balcı, teşvik 2'de Yıldız Çilenger, tozkoparanda Mustafa Alahabalı, ayakta Aziz Kolak, deste küçük boyda Osman Kan, deste orta boyda Cemil Yılmaz, deste büyük boyda Ali Kan, küçük orta küçük boyda Ahmet Akça, küçük orta büyük boyda Mert Altın, büyük ortada Tolga Turan, başaltında Davut Cansev birinci oldu.

Güreşlerde dereceye giren güreşçilere madalyalarını, güreşleri izleyen protokol üyeleri verdi.

Güreşlerde Türk Yağlı Güreşinin ender anlarından birisi de yaşandı. Başpehlivan güreşlerinin ilk turunda Konyaaltı Belediyesinin Pehlivanları İkiz kardeşler eşleşti. İsmail ve Turan Balaban kardeşler, yaklaşık 5 dakika güreşti. İsmail Balaban Turan Balaban'ı yenerek tur atladı. İsmail Balaban finale kadar geldi. İsmail Balaban finalde Serhat Gökmen'e yenildi.