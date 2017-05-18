Dirk Kuyt Türkiye’ye dönüyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Dirk Kuyt'ın yolu tekrar Türkiye ile kesişecek gibi... Futbola veda eden Hollandalı yeni sezonda Türk futbolseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’deki başarılı kariyeri sonrası ülkesi Hollanda’ya dönen Dirk Kuyt, dün futbola veda ettiğini resmen duyurmuştu. Eski kulübü Feyenoord’da iki sezon forma giyip, bu sezon bir şampiyonluk daha yaşayan Hollandalı efsane, aktif futbol yaşamını noktalamıştı. Kuyt dün Hollanda’da yaptığı açıklamada futbolculuk kariyerinin sonuna geldiğini duyurarak, herkese teşekkür etmişti. Fanatik’ten Mehmet Ali Sabuncu’nun haberine göre Dirk Kuyt’ın yeni sezondan itibaren Feyenoord’da genel menajer veya sportif direktör olarak çalışması bekleniyordu ancak sürpriz bir proje ortaya çıktı.

Rıdvan Dilmen: 9-9 olunca Aykut Kocaman`ı aradım Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde dün gece oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçı sırasında Aykut Kocaman'ı aradığını anlattı. Dilmen yazısında şu ifadelere yer verdi: İlgili Haberi Oku

Hollandalı’nın, yeni sezonda zaman zaman Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beINSPORTS ekranlarında boy göstereceği iddiası var. Kuyt’ın, başta derbiler olmak üzere bazı önemli maçlarda beINSPORTS Türkiye ekranlarında teknik analizler yapması bekleniyor. Bilindiği üzere beINSPORTS daha önce Marcel Dessailly, Eric Abidal gibi dünya yıldızlarını Türkiye’ye getirmiş; Vieri, Gullit gibi dünya markası isimlere de Süper Lig karşılaşmalarını yorumlatmıştı.