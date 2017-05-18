Dirk Kuyt Türkiye’ye dönüyor

Fenerbahçe’deki başarılı kariyeri sonrası ülkesi Hollanda’ya dönen Dirk Kuyt, dün futbola veda ettiğini resmen duyurmuştu. Eski kulübü Feyenoord’da iki sezon forma giyip, bu sezon bir şampiyonluk daha yaşayan Hollandalı efsane, aktif futbol yaşamını noktalamıştı. Kuyt dün Hollanda’da yaptığı açıklamada futbolculuk kariyerinin sonuna geldiğini duyurarak, herkese teşekkür etmişti. Fanatik’ten Mehmet Ali Sabuncu’nun haberine göre Dirk Kuyt’ın yeni sezondan itibaren Feyenoord’da genel menajer veya sportif direktör olarak çalışması bekleniyordu ancak sürpriz bir proje ortaya çıktı.
Hollandalı’nın, yeni sezonda zaman zaman Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beINSPORTS ekranlarında boy göstereceği iddiası var. Kuyt’ın, başta derbiler olmak üzere bazı önemli maçlarda beINSPORTS Türkiye ekranlarında teknik analizler yapması bekleniyor. Bilindiği üzere beINSPORTS daha önce Marcel Dessailly, Eric Abidal gibi dünya yıldızlarını Türkiye’ye getirmiş; Vieri, Gullit gibi dünya markası isimlere de Süper Lig karşılaşmalarını yorumlatmıştı.