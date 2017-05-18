Dünya azmin zaferine tanıklık etti

Omurilik felçlilerinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak bulmak amacıyla gerçekleşen Wings For Life Dünya Koşusu’nun bu yılki birincisi Dubai’den çıktı. 24 ülkede aynı anda gerçekleşen ve 150 bin kişinin katıldığı koşuda İsveçli Aron Anderson 92 kilometreyi geçerek, 40 derece sıcakta elde ettiği rekorla birinci oldu. Aron Anderson’ın hikayesini özel yapan ise kendisinin de tekerlekli sandalyeli bir sporcu olması.

Dünyanın dört bir yanında, omurilik araştırmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen Wings for Life Dünya Koşusu geride kalırken, koşuya bu yıl tekerlekli sandalyeli sporcu Aron Anderson damga vurdu. İsveçli Anderson, 2017 yılında 92.14 km koşarak, Wings For Life'ın global birincisi olmayı başardı. Anderson'ı son üç yılın birincilerinden ayıran özelliği ise tekerlekli sandalyeli bir sporcu olarak bu yarışı kazanan ilk isim olması.

Dubai'de 40 dereceyi geçen sıcaklıkta katıldığı yarışta sadece kendi lokasyonundaki sporcuları değil, tüm dünyadaki yaklaşık 150 bin kişiyi geride bırakan Aron Anderson, koşunun dördüncü yılında 92.14 km yol alarak, Wings For Life Dünya Koşusu tarihinin de mesafe rekorunu kırdı. Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak bulmak için gerçekleşen koşuda bir Aron Anderson'ın zirvede yer alması, Wings For Life Dünya Koşusu'nun amacı doğrultusunda ne kadar doğru hareket ettiğini de gösteriyor. Aron Anderson, sadece koşamayanlar için değil, kendisi için de koşarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tekerlekli sandalye ile hayatına devam etmesine rağmen, Aron Anderson birçok insana ilham verecek bir kişiliğe sahip. Wings For Life Dünya Koşusu'nda global şampiyon olmadan önce, İsveçli sporcu Güney Kutbu'na ilk giden tekerlekli sandalyeli kişi olmuştu. Anderson ayrıca geçtiğimiz senelerde Kilimanjaro Dağı'na da tırmanmayı başarmıştı.