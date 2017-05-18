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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
21 Mayıs 2017 19:00
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Emre: Benim çocukluğumun takımı Fenerbahçe

Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu gol attığı ve iki de penaltılarda skor yaptığı Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.
00:1218 Mayıs 2017
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Emre: Benim çocukluğumun takımı Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi eleyerek finale yükselen Medipol Başakşehir’de kaptan Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Emre attığı golden sonra sevinmemesi hakkında da konuştu.

Emre’nin yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“İki takımı da tebrik etmek lazım. Bu sene bizim adımıza mükemmel sezon oluyor. Oyunun hakkı sanki bizimdi. Daha fazla isteyen takım bizdik. Fenerbahçe büyük camia… Onları iyi çalıştık. Bu sezon onlarla 4. maçımız! Kolay değil, tabi benim adıma da kolay değil.

Bu sezon güzel şeyleri hak eden camia olduğumuzu düşünüyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

GOLDEN SONRA SEVİNMEMESİ…

Ben hayatım boyunca insanlar hakkımda ne düşünür diye hareket etmedim. İyi çocuk olmak gibi düşüncem yok. Benim çocukluğumun takımı Fenerbahçe. Galatasaray’da da güzel günlerim geçti. Başakşehir de bana sahip çıktı ve iki senede ben de bunun hakkını verdiğimi düşünüyorum. İşimi doğru yaptım. Önemli olan bu.”

17 Mayıs 2017 Emre atınca İbrahim Tatlıses patladı! Fenerbahçe taraftarı olan İbrahim Tatlıses, Emre Belözoğlu'nun maçta gol atmasından sonra tepkisini Twitter'da dile getirdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
emre belözoğlu Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası
Son güncelleme: 00:13 | 18.05.2017
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