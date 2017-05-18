Emre Mor’a Türkiye yolu göründü

Yönetimin 1 yıllık kiralamak istediği milli futbolcu Emre Mor ile anlaşma sağlandı. İlk kez teklife bu kadar sıcak bakan Almanlar ‘tamam’ derse yeni sezonda Emre Mor, Fenerbahçe'de formayı giyecek.

Yeni sezonda kadrosunu süper isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, A Milli Takım'ın genç yıldızı Emre Mor için bir kez daha atağa kalktı. Borussia Dortmund'lu oyuncu ve menajeri ile el sıkıştığı öğrenilen sarı-lacivertliler, Alman kulübüyle temasa geçti. Emre'de ısrarcı olan yönetim, başarılı kanat oyuncusunu 1 yıl kiralık olarak renklerine katmayı hedefliyor. Borussia Dortmund’un da ilk kez Fenerbahçe'nin teklifine bu kadar sıcak baktığı belirtiliyor.

Volkan Demirel Lukas Podolski`nin diline düştü Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Medipol Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında her penaltı öncesi su içen Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'e göndermede bulundu. İlgili Haberi Oku

Böylece Almanlar, 19 yaşındaki oyuncusunun tecrübe kazanarak kulübe tekrardan dönmesini planlıyor. Teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Aykut Kocaman da Emre Mor'un transfer edilmesi için olumlu rapor verdi. Yönetim, Kocaman'ın elinde genç oyuncunun daha gelişeceğine inanıyor.