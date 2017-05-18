Enes Ünal’a sürpriz talip

Manchester City'nin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Enes Ünal, Twente'de sergilediği performansın ardından Bundesliga ekiplerinin dikkatini çekti.

Bursaspor altyapısında yetişen ve 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz devi Manchester City’ye transfer olan Enes Ünal, Genk ve NAC Breda’da geçirdiği vasat günlerin ardından Twente’de kendine geldi. Çıktığı 33 maçta 19 gole imza atan genç futbolcu, Avrupa’nın birçok takımının dikkatini çekti. Manchester City’nin kadrosunda tutmak istediği ancak çalışma izni nedeniyle oynatamadığı Enes Ünal’ın gelecek sezon hangi takımda oynayacağı merak konusu…

En iyisi Enes Ünal Hollanda'nın Twente takımında forma giyen Milli futbolcu Enes Ünal, takımında sezonun en iyi oyuncusu seçildi. İlgili Haberi Oku

Twente’de yılın futbolcusu seçilen Enes Ünal, gelecek sezon için Werder Bremen ile görüşmelere başladı. İngiliz basınında çıkan haberlerde Enes Ünal’ı bir yıl kiralamak isteyen Bundesliga ekibi, takımın gol sıkıntısını 20 yaşındaki forvet ile gidermeyi planladığı yazıldı. Enes Ünal’ın Almanya’ya gitmeye sıcak baktığı ve Bundesliga’da futbolunu geliştirebileceğini düşündüğü de haberde yer aldı.