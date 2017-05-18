Fenerbahçe’ye futbolda bu yıl da kupa yok!

Medipol Başakşehir’e sahasında penaltılarla kaybederek Ziraat Türkiye Kupası’na yarı finalde veda eden Fenerbahçe, son 2 yılda olduğu gibi bu sezonu da kupasız kapattı.

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