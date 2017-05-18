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Fenerbahçe’ye futbolda bu yıl da kupa yok!

 Medipol Başakşehir’e sahasında penaltılarla kaybederek Ziraat Türkiye Kupası’na yarı finalde veda eden Fenerbahçe, son 2 yılda olduğu gibi bu sezonu da kupasız kapattı.
00:1718 Mayıs 2017
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Fenerbahçe’ye futbolda bu yıl da kupa yok!

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde kalarak matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Medipol Başakşehir'e elenerek sezonu kupasız kapattı. 2014-2015 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde kupa kazanamayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da Pereira yönetiminde ligi 2. sırada tamamlamış, Türkiye Kupası'nda da finalde Galatasaray'a kaybetmişti. Medipol Başakşehir karşısında alınan sonuçla birlikte Fenerbahçe son 3 sezonda lig ve kupada mutlu sona ulaşamamış oldu.

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