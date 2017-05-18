Galatasaray’ın eski kalecisinden Tudor’a destek

Galatasaray’ın eski file bekçisi Kerem İnan, sarı-kırmızılı ekibin önümüzdeki sezonda Teknik Direktör Igor Tudor ile devam etmemesi gerektiğini söyledi.

Galatasaray'ın UEFA kupasını alışının 17. yıldönümünde dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray Bayramı kutlandı. 1999-2000 sezonunda UEFA kupasını alan kadroda oynamış olan eski kaleci Kerem İnan'da kutlamaya katılırken, İhlas Haber Ajansı Muhabiri'ne açıklamalarda bulundu. Galatasaray Bayramı'nın güzel bir organizasyon olduğunu ifade eden Kerem İnan, “Yönetim kurulumuza böyle önemli bir gün ve tarihte bizi ağırladıkları için çok teşekkür ederiz. UEFA kadrosu. Diğer kalede Hayrettin ağabey, Prekazi ile oynuyorsunuz, çok keyifli ve güzel bir gündü. Tabii ki 17 Mayıs'ları her sene kutlamak lazım çünkü Galatasaray takımının yaptığı başarı ki yanına yaklaşan çok fazla takım yok, çok fazla olacak gibi de gözükmüyor. Türkiye'de bu kupayı alan takımlarımız da çıkacak ama biz ilki başardığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz. Kendi adıma da 20 yaşında o kadroda olmuş olmaktan dolayı çok gururluyum. Bugünleri böyle özel günlerde yad ettiğimiz zaman kendimizle tekrar gurur duyuyoruz. Hep birlikte çok önemli bir başarıya imza attık” dedi.

“Fatih Hoca olmasaydı belkide kupayı alamayacaktık”

1999-2000 sezonunda UEFA kupasının alınmasında o zamanki Teknik Direktör Fatih Terim'in payının büyük olduğunu ifade eden eski file bekçisi “O zamanki şartlar yabancı sınırlaması ve başka durumlar gibi birçok etken vardı. Yönetiminden hocasına, oyuncusuna kadar iyi bir ekip oluşturulmalı. Bu bir anda da oluşmuyor. Bu 4 senenin getirdiği zirveydi. 4 sene üst üste alınan şampiyonlukların zirvesiydi. Bunlar kolay oluşmuyor. 1-2 senede olmuyor. Hele Türkiye şartlarında başarıyı çok çabuk isteyen bir taraftar kitleniz ve camianız olduğu sürece çok kolay değil. Böyle durumlarda işte Fatih Hoca gibi liderler ön plana çıkıyor. Takımına sahip çıkan hocalar sahaya çıkıyor. Fatih Hoca'nın o günkü desteğiyle belki de o kupa kaldırıldı. Fatih Hoca o durumların arkasında durmasaydı biz belki de o kupayı kaldıramayacaktık. Her şey etken ama doğru liderin orada olması gerekiyor. Bizim de o şansımız vardı o da Fatih Hocaydı” şeklinde konuştu.

“Başarısızlıkta herkesin suçu var”

Kerem İnan, sarı-kırmızılıların bu sezonki istikrarsız gidişatı hakkında konuşarak, “Başarının ardında herkes varsa, başarısızlığın arkasında da herkes vardır. Baktığımız zaman sezon başından beri oyuncu grubu, yönetim ve antrenör tarafı olmak üzere herkesin bu başarısızlıkta payı var. Bir zaman sonra da bu takım hedefinden uzaklaşınca şu anki gibi bir hafta galip gelip 5 atan takım bir hafta 3 yiyor. Oyuncuların artık lig konsantrasyonundan uzaklaştığını görüyoruz. Tudor her ne kadar oyuncu grubunu bir arada tutmak istese de son haftalara girerken takımın bu istikrarsızlığı ortaya çıkıyor. Bu başarısızlıkta herkesin suçu var” açıklamasında bulundu.

“Tudor ile devam edilmemeli”

Eski kaleci Kerem İnan, sarı- kırmızılıların ciddi transferlere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Tudorla devam edilmemeli. Benim tercihim başka hocadan yana. Yönetimin ekonomik açıdan ne karar alacağını açıkçası bilemiyoruz. Tudor'la devam edilse de edilmese de bu oyuncu grubunun mutlaka revize edilmesi lazım. Çok ciddi transferlere ihtiyaç var. Çok ciddi defans oyuncusuna ihtiyaç var. Orta saha ve forvete ihtiyaç var. Bunlar giderildiği sürece Tudor'da olur başka bir hoca da. Ama mutlaka oyuncu grubunun revize edilmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.(BA-S)

18.05.2017 10:56:14 TSINNNN