Jordi Bortemou: Euroleague gerçek bir Avrupa Ligi’ne dönüştü

Basketbol Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, "Euroleague gerçek bir Avrupa Ligi'ne dönüştü. Kulüplerle birlikte çalışarak bu organizasyonu başka düzeye çekiyoruz. Elbette tüm kararlarımızın merkezinde basketbol severler var" dedi.

2017 Turkish Airlines Euroleague Final-Four öncesi, Çırağan Sarayı’nda basın toplantısı düzenlendi. Birçok ülkeden 400’e yakın basın mensubunun katıldığı toplantıda Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ve başarılı oyuncu Bogdan Bogdanovic, CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis ve Nando De Colo, Olympiakos Başantrenörü İoannis Sfairopoulos ve Vassilis Spanoulis, Real Madrid Başantrenörü Pablo Lalo ile Sergio Llull basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öncesinde ise Basketbol Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu açılış konuşması gerçekleştirdi.

Basın toplantısı için Çırağan Sarayı’ndan daha güzel bir yerin düşünülemeyeceğini ifade eden Bortemou, “İstanbul’da Final-Four’u gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk günden itibaren büyük bir inançla burada İstanbul’da Final-Four’u gerçekleştirmeyi istediler ve bizde bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu ve Hidayet Türkoğlu’na da çok teşekkür ediyorum. Gerçek bir Euroleague’i oluşturduk. Bu hafta sonu sadece ilk sezonun son dokunuşları değil. Doruk noktası en üst seviye olan 5 yıllık yolculuğun sonunu da işaret ediyor. Euroleague gerçek bir Avrupa Ligi’ne dönüştü. Kulüplerle birlikte çalışarak bu organizasyonu başka düzeye çekiyoruz. Elbette tüm kararlarımızın merkezinde basketbol severler var. Yeni Eurolague formatına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Örnek olarak bu Final-Four, 213 ülkede canlı olarak izlenecek ve rekor kırılacak. Bu değişim ise son derece net bir vizyon sayesinde oldu. Eurocup organziasyonu da yıldan yıla büyüyecek ve gelişecek. 6 ay boyunca müthiş bir lig oynandı. Play-offlar harikaydı. Bu formatı koruyor olacağız. Geleceğe doğru ilerlerken yeni zorluklarla karşılaşırken yine bu formatı koruyor olacağız. Bu kıtanın en iyi 4 takımının karşılaşacağı Final-Four’dan da umarım zevk alırsınız” açıklamalarında bulundu.