Karşıyaka’da kavga büyüyor

Karşıyaka'da hafta sonunda yapılacak olağanüstü kongre öncesi, sezon içinde görevden alınan eski Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın Başkan Mutlu Altuğ'a yönelik, "Ehil olmayan kişilerin kulüp üzerinden nemalanmasına son verilmelidir" sözlerine yönetim cephesiden aynı sertlikte yanıt geldi. Yönetim, Büyükkarcı'nın Karşıyaka etik ve kültürüne yakışmayan eylemlerden ötürü disipline verileceğini duyurdu.

Karşıyaka resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, “Kişilik kriterlerimize uymayan her birey, camiamızın doğal elemesine takılarak kendiliğinden elenip gitmektedir. Bu doğal elenme kriteri 4 ay önce Büyükkarcı için gerçekleşmiş olup görevinin gereklerini yerine getirememiştir” ifadeleri yer aldı. Turgay Büyükkarcı’nın, “Başkan, namus sözü verdi. İşime karışmayacaktı” sözlerini de değerlendiren yönetim kurulu, açıklamada bu konuda şu ifadelere yer verdi:

“Talihsiz açıklamasında Turgay Büyükkarcı kendisine yapılan denetlemeyi anladığımız kadarı ile hazmedememiş ve demagoji yolunu seçmiştir. Kendisine tasarruflarında karışılmamıştır. Ancak bu denetime ve yapılan harcamalarla ilgili genel kurulca kabul edilmiş kurallara riayet etmeme istisnası anlamına gelmez. Büyükkarcı, şubenin başkanlığını yapmış, ömrünü kulüp sevdasıyla geçirmiş Ateş Özerk’e de sarhoş sıfatını takmış, telefonda hakaret etmiştir.”

Sezon başında Büyükkarcı’ya kurulan takım ve teknik kadroyla ilgili tavsiye ve uyarılar yapıldığını ama yönetimin transferlerle ilgili bilgilendirilmediğini iddia eden açıklamada, Yunanistan’da doping cezası alan Kevin Dillard’ın 160 bin dolar bedelle alınıp, 48 bin dolar maaş, 36 bin dolar fesih ve 16 bin dolar menajerlik ücretiyle gönderildiği belirtildi.

Turgay Büyükkarcı döneminde tek maçta oynadıktan sonra sözleşmesi fesh edilen Josh Boone için 70 bin doların sokağa atıldığı, Michael Green için kulüp tarihinde ilk kez 90 bin dolar bonservis bedeli ödendiği vurgulanan açıklama şöyle devam etti:

“Büyükkarcı’ya kulüp menfaati için verilen tavsiyeler dikkate alınmamıştır. Genel hesaplar ve kendisinin kulüp ile ilgili ödemelerinin bulunduğu hesaplar hiçbir zaman gönderilmemiştir. 13 Ocak’ta yönetimin hesapları ısrarla istemesi sonucu hesaplar gelmiş, Büyükkarcı alacağının 900 bin TL olduğunu söylemiştir.”

Hesaplar incelendiğinde şubenin kombine ve VIP kart satışlarından gelen 500 bin TL’sinin kayıtlarda olmadığı tespit edilmiştir. 16 Ocak itibariyle Büyükkarcı’nın şahsi alacağının 900 değil, 260 bin TL civarında olduğu ortaya çıkmıştır. Kulübün mali açıdan zor günler yaşadığı dönemde Büyükkarcı hesabına, şube gelirlerinden alacağına mahsuben 708 bin TL para aktarımı yapılmıştır. Sezon ortasından beri basketbol takımımızın kazandığı maçlardan sonra, ‘Takımı ben kurdum’ diye övünüp kaybettiği maçlarda, ‘Şimdiki yönetimin suçu’ demek Karşıyakalılık ile bağdaşmamaktadır. Ana yönetimin kendisiyle ilgili aldığı karardan sonra istifa etmemesine rağmen Büyükkarcı, yönetim toplantılarına gelip kendisini dahi savunmamıştır. Gerçek dışı ithamlarla KSK Başkanlık makamının karalanmasına asla müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini ister, Büyükkarcı’yı disiplin kuruluna sevk edeceğimizi duyururuz.”

CAMİA KİME İNANACAĞINI BİLİR

Karşıyaka’da eski Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı, yönetimin açıklaması sonrası, “Mutlu Altuğ’un sözlerine karşılık benim sözüm. Camia kime inanacağını bilir” dedi. Büyükkarcı, “Kongrede aday olacağımdan korkuyor ama aday olmamama rağmen açıklama yapma gereği duydum. Başkanlık sevdasıyla çıkış yapmadım. Altuğ, başkan olarak kendisini dokunulmaz sanıyor. Camianın bu kadar sessiz kaldığı dönemde böyle davranması doğal. Cehalet ve yalan dolu bir açıklama yapmışlar” diye konuştu.