Kayserispor: Esnafa futbolcuya borcumuz kalmadı

Kayserispor yönetim kurulu, 5 aylık etkinlikler ve mali tablo hakkında kamuoyuna açıklama yaparken oyuncu, teknik heyet ve esnafa borç bulunmadığını, sarı-kırmızılı oyuncuların son aylık ücretlerin 31 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı. Açıklamada futbolcu ve teknik heyete ödenen borçlar anlaşılırken, esnafa ne gibi bir borç yapıldığı merak konusu oldu.

Ligin ikinci yarısında işbaşına gelen Kayserispor'un yönetim kurulu tarafından kulübün 5 aylık mali durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ligin ilk yarısında, küme düşmesine kesin gözle bakılan sarı-kırmızılı ekibin oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla Türkiye gündemine oturduğu ve A Milli Takıma 2 oyuncusunu gönderdiği ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ligin bitmesine 6 hafta kala göreve getirilen teknik direktör Mesut Bakkal, çıktığı 3 maçta da galip gelmiş, kalan 3 maçımızda da benzer netice bekliyoruz. Ligin ikinci yarısıyla birlikte yapılan harcamalar ve ödemeler konusunda hiçbir problem yaşatılmamış, gelen desteklerle birlikte başkan Dr. Erol Bedir'in gayretleri sonucu; söz verildiği halde ödenmeyen ve süresi geçen herhangi bir ödeme bulunmamaktadır. 17 Mayıs 2017 itibariyle;takımda bulunan eski-yeni bütün oyuncuların, teknik heyetin, diğer çalışanların bu yönetim döneminde birikmiş-gecikmiş hiçbir alacağı yoktur. Son maaşlarını 31 Mayısta hak edeceklerdir. Kayserispor’a malzeme veya başkaca tedarikçilik yapan hiçbir firmanın, esnafın, yönetim işbaşına geldikten sonra kulüpte biriken veya alamadığı alacağı bulunmamaktadır. Kulüp başkanı Bedir, kendi dönemlerinde oluşmuş alacağı olan ve vadesi dolmuş bir ödeme var ise kendilerini ödeme için kulübe davet etmiştir. Ligin ilk yarısında, küme düşmesine kesin gözle bakılan takım, oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla Türkiye gündemine oturmuş ve 2 Türk oyuncusunu milli takıma göndermiştir. Ligin bitmesine 6 hafta kala göreve getirilen teknik direktör Mesut Bakkal, çıktığı 3 maçta da galip gelmiş, kalan 3 maçımızda da benzer netice bekliyoruz.''

Süper Lig`de 32. haftanın hakemleri açıklandı Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu İlgili Haberi Oku

“NEFES ALAMAZ MALİ YAPI”

Kayserispor yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada 5 aylık yeni dönemde geçmişe ilişkin hatırlatmalar da yapıldı. Açıklamada, yönetimin göreve geldiğinde Kayserispor’da futbolcu, teknik adam ve menajer borçları nedeniyle peş peşe hacizler geldiği ve kulübün ‘transfer tahtasının’ kapalı olduğu vurgulanırken şöyle denildi:

“Borçlar nedeniyle nefes alamaz durumda olan bir mali yapı vardı. Taraftar desteğinin yok denecek kadar az olduğu bir iç saha performansı mevcuttu. Şehri yönetenlerin ve Kayserispor sevdalılarının bir araya gelemediği sosyal bir yapı hakimdi” denilerek, şu görüşlere yer verildi:

‘'2016-17 sezonu devre arasında; takımın önemli futbolcuları alacaklarını alamadıkları için sözleşmeleri tek taraflı fesih edip, kulüpten ayrılmıştır. Genç oyuncular dahil, takımda 13-14 oyuncu kalmıştır. Kalan oyuncular için ilk yarıda ödenmesi gereken ücretin 3’te 2’si ödenmemişti. Takımın başında, sezona başlayan teknik direktör (hiç ödeme almadan) görevden ayrılmış ve takımı altyapı hocamıza emanet edilmişti. Ocak 2017’den itibaren bakanımız Mehmet Özheaseki, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik, sivil toplum kuruluşları, ilçe belediyeleri ve taraftarın desteği ile oluşturulan yeni yönetimimizin işbaşına gelmesiyle birlikte; kulüpte sözleşmesi devam eden 13 futbolcu ile yola devam edilmiş, alacakları konusu çözülmüştür. Bir Anadolu kulübün için çok yüksek olan 15 milyon TL Türkiye Futbol Federasyonu’na yatırılarak transfer yasağı kaldırılmıştır. Eski oyuncuların ödemeleri bir düzene sokulurken,10 yeni transfer yapılarak takımın eksikleri tamamlanmıştır. İlk yarıda 3 bin 500 olan maç başı seyirci ortalamamız 11 bin 500’e çıkmıştır. İlk yarıdaki kombine sayılarımız 3 bin 600 iken, ikinci yarıda 12 bin 600 olmuş ve kombine sayısı bakımından Türkiye’de 5-6’ncı duruma gelmiştir. İlk yarıda 12 puanla lig sonucu olan takımın, ligin bitmesine 3 hafta kala ligde kalması kesinleşmiş olup, bu ender görünen bir durumdur. İlk yarıda 12 puana, ikinci yarıda lig bitimine daha 3 maç varken 24 puan ilave edilmiş ve 2’nci yarı performansı Türkiye’de ilk 3-4’ün içerisindedir.”