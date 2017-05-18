Melih Mahmutoğlu: Tüylerim diken diken oluyor

Fenerbahçe Kaptanı Melih Mahmutoğlu, final four öncesinde çok yoğun duygular yaşadıklarını ve bunun öneminin farkında olduklarını dile getirdi.

Fenerbahçe Kaptanı Melih Mahmutoğlu, “Taraftarı düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Çok ekstra özel duygular bunlar. Tek amacımız, seyircimizle burada çok güzel bir atmosferde kendi şehrimizde kupaya uzanmak olacak” dedi.

THY Euroleague Final-Four'da mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını maçın oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kaptanı Melih Mahmutoğlu, “Çok özel bir durum burada olmak. Öncelikli hedefimiz Real Madrid maçı. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. İnşallah maçın sonucu istediğimiz gibi olur ve finale kalırız. Real Madrid’i daha önce 60 sayılarda tuttuk. Bunu yapmak kolay değil ama aynı şekilde başaracak güçteyiz. Konsantre olursak onların hızlı hücumda iyi oynamalarını durdurabiliriz. Taraftarı düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Çok ekstra özel duygular bunlar. Tek amacımız, seyircimizle burada çok güzel bir atmosferde kendi şehrimizde kupaya uzanmak olacak” diye konuştu.