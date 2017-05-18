Obradovic: Real Madrid’i iyi tanıyoruz

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Real Madrid'i iyi tanıdıklarını ve onlarla nasıl başa çıkacaklarını iyi bildiklerini söyledi.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Euroelague Final-Four'da karşılaşacakları Real Madrid için, “Çok değişik özelliklere sahip bir takım. Nasıl oynayacağımızı iyi biliyoruz” dedi.

THY Euroleague Final-Four'da mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını maçın oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Final-Four'da oldukları için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Sezon başından bu yana üzerimize büyük bir baskı vardı. Burada olmayı başardık. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Müthiş bir taraftar desteğini arkamıza alacağız. Biz hazırız. Real Madrid çok değişik özelliklere sahip bir takım. Onlarla defalarca oynadık. Real Madrid’e karşı nasıl oynayacağımızı iyi biliyoruz” şeklinde konuştu.