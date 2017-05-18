Old Trafford’dan Kadıköy’e

İngiltere'de, Manchester United'ın 2015 Aralık ayındaki golsüz West Ham beraberliğinin ardından Old Trafford seyircisi şöyle bağırmıştı: HÜCUM, HÜCUM, HÜCUM. Teknik Direktör Louis Van Gaal şaşkındı. Takımı o maçta sayısız gol pozisyonuna girmesine rağmen seyirci daha fazla hareket, daha fazla hücum istiyordu.… Old Trafford'dan bir buçuk sene sonra Fenerbahçe, bu sezon elde kalan tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı Kadıköy'de…Aylardır oynadığı yaklaşık 8 bin seyircinin karşısındaydı. …

SADECE LENS VARDI

Advocaat, Beşiktaş'a karşı şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'e karşı dengeli bir 11'le çıktı. Yine hücum istemeyen, yine duran top ya da Lens'le yaratacağı pozisyonlardaydı kafası. İlk yarıda da ikinci yarıda da her zamanki gibi enerjisi hiç bitmeyen Lens'le sağdan-soldan geldi sarı lacivert forma. Emre'nin Volkan'ın şık şutunu çıkaramamasıyla da geriye düştü Fener. (Eski Fenerli Emre'nin gole sevinmemesi profesyonelliği tekrar tartışmaya açacaktır) Sağdan harika bir top kesen Fenerbahçe'nin kurtarıcısı, Sow'un dokunuşuyla giden tura yeniden ortak oldu. Başakşehir yine makine gibi bozulmayan kurgusuyla, modern futbolun kurallarını bir kez daha uyguladı. Emre'nin koordinesinde Visca'yla Adebayor'la savunma ve hücumda başarılıydı. Holmen'le yine öne geçtiler, Ozan Tufan'ın şans golüyle de uzatmaları oynamak zorunda kaldılar. Bir futbol maçı eğer penaltılara gitmişse artık yapacak yorum kalmamıştır ve şans kazandırır. Başakşehir hakkıyla finale kaldı!SON SÖZ: Fenerbahçe seyircisi bu yıl belki de ilk kez bu kadar heyecanlandı.