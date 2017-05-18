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OSMANLISPOR FK
19 Mayıs 2017 20:00
GALATASARAY
vs
OSMANLISPOR FK
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Osmanlıspor Galatasaray’a hazır!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında yarın Galatasaray’a konuk olacak Osmanlıspor, ter antrenmanıyla hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.
19:3918 Mayıs 2017
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Osmanlıspor Galatasaray’a hazır!

Osmanlıspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. Öğlen saatlerinde Ankara'dan hava yoluyla İstanbul'a gelen Başkent ekibi, kamp yaptığı otelin salonunda ter antrenmanı yaptı. Mor-sarılılar, antrenman açısından yoğun geçen bir haftanın ardından bugün hafif tempoda çalıştı.

Galatasaray maçı kadrosunda yer alan oyuncular, kondisyoner Serkan Salman nezaretinde ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. Keyifli geçen çalışmanın bir bölümünde ise yardımcı antrenörlerden Yıldırım Uran'ın devreye girerek gruplar halinde özel çalışma yaptırması, keyfin dozunu artırdı.

20 dakika süren ter antrenmanının ardından oyuncular, odalarına çıkarak dinlenmeye çekildi.

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