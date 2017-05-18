PFDK ceza yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol ve Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ardından oluşturduğu disiplin sevkleri raporunu açıkladı.

Fenerbahçe, Konyaspor, Başakşehir ve Kasımpaşa oyuncusu Turgut Doğan Şahin PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’dan disiplin sevkleri ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde oldu:

1- ATİKER KONYASPOR Kulübü’nün 16.05.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu TURGUT DOĞAN ŞAHİN’in 16.05.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 17.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 17.05.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü’nün 17.05.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- GÜMÜŞHANESPOR Kulübü’nün 16.05.2017 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-KASTAMONUSPOR 1966 Spor Toto 2. Lig Play Off müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübü’nün 16.05.2017 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-KASTAMONUSPOR 1966 Spor Toto 2. Lig Play Off müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 16.05.2017 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto 2. Lig Play Off müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu OKAN DERNEK’in aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 18.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.