Rıdvan Dilmen: 9-9 olunca Aykut Kocaman’ı aradım

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde dün gece oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçı sırasında Aykut Kocaman'ı aradığını anlattı. Dilmen yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Penaltılar 9-9 oldu, o sırada Aykut hocayı aradım… Hem Kasımpaşa maçı için tebrik ettim, hem de “Kimi istersin” diye sordum. “İnan fark etmez” dedi, cevap olarak ama o da benim gibi çok şaşkındı. Şaşırmamak da mümkün değil… İlk maçın skoruyla bitmesi, penaltılara gidilmesi ve sonuçta Başakşehir’in finale kalışı… Klasik yorucu bir maç oldu. Bazı oyuncular, çok iyi, bazıları ise kötüydü, bunlara girmeyeyim. Penaltılarda olur böyle… Bireysel olarak maçın hakemi Halil Umut Meler çok iyiydi, onu belirteyim sadece.

Başakşehirli oyuncular Volkan Demirel`in penaltısıyla dalga geçti Başakşehirli Attamah ve Volkan Babacan, penaltılara giden maçta topun başına geçen ve ilginç koşusu ve vuruşuyla topu dışarı atan Volkan Demirel'in penaltısıyla dalga geçti. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’nin tutunduğu tek dal olan kupa da gitti. Bundan sonraki maçlarda dün gelen seyircinin yarısını bile bulamaz.Hakikaten Fenerbahçe genelde şubelerin çoğunda başarılı ama dün hem kadın basketbol hem de futbolda benzer şekilde final anlarında kaybettiler. Spor böyle bir şey ve bir oyun… Artılarıyla, eksikleriyle, atanlarıyla, kaçıranlarıyla, ribaundlarıyla, direkleriyle.Finale kalan iki teknik direktöre bakalım.Tamamen yenilikçi, tırnaklarıyla gelmişler.Her gün kendilerini ve takımlarını yeniliyorlar. Futbolun adaleti vardır.Finalde buluşuyorlar… Beş şampiyon çıktı bu ligden ve beşi de finalde yok. Aykut hocaya da, Abdullah Avcı’ya da kapasiteleri tavan yapan takımları için teşekkür ederiz”.