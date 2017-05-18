Rose Bertram’dan tartışılan paylaşım

Fenerbahçe'de forma giyen Gregory van der Wiel'in sevgilisi Rose Bertram, sarı-lacivertli takımın Medipol Başakşehir ile oynadığı Türkiye Kupası yarı final maçında çok tartışılan bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında tıpkı ilk maçtaki gibi Medipol Başakşehir ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Uzatmaya giden maçta gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Tam 13 penaltının atıldığı karşılaşmada kaleciler de birer penaltı atışından yararlanamadı. Volkan Babacan’ın sert vuruşu üst direkten dönerken, Volkan Demirel’in köşeyi düşünerek yaptığı plase vuruş auta gitti. Tam bu sırada Volkan Demirel ile kavgalı olduğu iddia edilen Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel’in sevgilisi Rose Bertram, Twitter’dan çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından gülme emojisi koyan Rose Bertram’ın, Volkan Demirel’in penaltı kaçırmasına mı yoksa erkek arkadaşını dolandırdığı iddia edilen Ümit A., ile Sinan S.’nin serbest bırakılmasına tepki olarak mı bunu yaptığı merak konusu oldu.

Rose Bertram gelen tepkiler üzerine konuyla ilgili yeni bit tweet attı. Kendisine tepki gösteren insanlardan beklemelerini isteyen Rose Bertram, gülen emojiyi daha sonra attığı köpeğinin videosu için gönderdiğini ve bunda ne yanlış olduğunu anlayamadığını yazdı.