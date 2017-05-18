Sakatlık çıkmasın!

Kalbinde ritim bozukluğu bulunan Fransız golcü ile 7 aydır oynamayan Kolombiyalı forvet ‘riske değer mi?’ dedirtiyor

GALATASARAY, bu sezon sağlık sorunlarından çok çekti. Sezon başında kiralanan Sigthors- son, milli takımda sakatlanınca sarı-kırmızılı formayı hiç giyemeden gönderildi. Bursaspor'da sık sık sakatlanan Serdar Aziz'in ise Osmanlı maçında ağır zemin nedeniyle dizindeki çapraz bağları kopmuştu. Cimbom'un şimdi de Bafetimbi Gomis ve Jackson Martinez'le ilgilenmesi, kötü anıları akıllara getirdi.

En son 2015'te bayıldı

GOMİS; küçük yaşlardan bu yana kalbinde ritim bozukluğu bulunan bir isim. 2009'da hem Lyon hem de Fransa Milli Takımı forması giyerken saha içinde bayılan yıldız futbolcu, son olarak 2015'te Swansea'deyken Tottenham maçı esnasında yığılıp kalmıştı. Gündemde olan diğer isim de 30 yaşındaki Kolombiyalı golcü Jackson Martinez. Sol bacağından sürekli sakatlanan Martinez, Ekim 2016'dan bu yana maça çıkmadı.

Sağlık kontrolüne girecekler

GOMİS ortalama olarak, 2008-14 arası 48 maç, 2014-17 arası ise 35 maç oynamış bir oyuncu. Doktorlar, Gomis'in üst düzey futbol oynamasının önünde bir engel olmadığını belirtiyor. Hem Fransız golcü hem de ‘kronik sakat' denen Martinez'in transferleri son aşamaya gelirse ayrıntılı sağlık kontrolüne sokulacak. Yönetim ise bu iki futbolcu için risk değerlendirmesinde bulunuyor. MESUT YILDIRIM