Sivil toplum örgütleri Sivasspor için kurban kesti

Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor için kentteki sivil toplum örgütleri kurban kesti.

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Sivasspor’u tesislerde ziyaret eden sivil toplum kuruluşları şükür kurbanı kesti. Kesilen kurbanın eti Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak olan şampiyonluk maçında taraftarlara dağıtılacak. Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten birlik ve beraberlik için sivil toplum örgütlerine teşekkür ederek, “Sivil toplum örgütlerimiz her zaman yanımızda oldu birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemizi verdik. Hep birlikte olduk. Sivas’ta zaten böyle bir birliktelik olduğunu herkes de biliyordu. Bunu en iyi şekilde de sivil tolum örgütleri gösterdi. Birlik ve beraberlik içerisinde verdiğimiz mücadele de taçlandırdığımız şampiyonlukta büyük emeği olan yönetimimize, teknik heyetimize ve ben bütün futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise, “Kurbanımız vardı, onu yerine getirdik. Bir sözümüz daha vardı, şampiyonuluğu garantilersek boğa kesecektik ve bunu da yerine getiriyoruz. Bu kurbanımızı Allah nasip ederse cumartesi Malatya maçında kavurma yapıp ekmek arası Malatyalı taraftarlara ve kendi taraftarlarımıza ikram edeceğiz” diye konuştu.