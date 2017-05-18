Son 17 yılda 8 final, 4 yarı final

Pendikspor’a 1999-2000 yılında oynanan maçta yenilerek Türkiye Kupası’ndan elenen ve çok eleştirilen Fenerbahçe, bu sezonun ardından kupada mücadele ettiği 17 sezonda 8 final, 4 yarı final, 1 de çeyrek final oynadı. Sarı-lacivertliler kupayı 2 kez müzesine götürdü.

Medipol Başakşehir'e sahasında penaltılarla kaybederek Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Fenerbahçe, son 17 sezonda 4. kez yarı final mücadelesi verdi. 1999-2000 sezonunda Pendikspor'a yenilerek elenen ve çok eleştirilen sarı-lacivertliler, bu sezonun ardından Türkiye Kupası'nda finallerin takımı oldu. 2000-2001, 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 yıllarında kupada finale kalan Fenerbahçe, bu sezonlarda rakiplerine kaybederek kupayı kazanamadı. Aykut Kocaman yönetiminde 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında finale yükselen ve bu finallerde galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, son olarak geçtiğimiz sezon finale çıkma başarısı gösterdi. Galatasaray ile karşılaşan ve rakibine 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, son 17 sezonda 8 kez final oynadı ve 2 kez kupayı kazandı.

4. kez yarı finalde veda etti

Medipol Başakşehir'le deplasmanda oynanan ilk maçtan 2-2'lik avantajlı skorla dönmesine karşın, sahasındaki maçı penaltılarla kaybeden Fenerbahçe, son 17 sezonda kupaya 4. kez yarı finalde veda etti. Sarı-lacivertliler daha önce 2003-2004, 2006-2007 ve 2014-2015 sezonlarında yarı final oynamıştı. Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda kupada çeyrek final oynadı.