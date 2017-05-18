Spartak Moskova şampiyon oldu taraftarlar sahaya girdi
Rusya Premier Ligi'nde Terek Grozny'yi kendi evinde 3-0 mağlup eden Spartak Moskova, 16 yıl sonra şampiyon oldu.
Maçın ardından taraftarlar, 16 yıl aranın ardından yaşanan şampiyonluğun sevincini stadın içine girerek oyuncularla paylaştı. Sovyetler Birliği dönemi dahil tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaşan Spartak Moskova kupayı taraftarları önünde kaldırdı. 18 Mayıs 2017 Altay`da coşkulu kutlama Spor 3'üncü Lig 1'inci Grup play off finalinde Kocaelispor'u yenerek 2'nci Lig'e yükselen Altay, 15 yıl sonra gelen kupayı Bostanlı Tren Resto & Bar'da düzenlenen gecede kutladı. İlgili Haberi Oku
İşte o görüntüler: