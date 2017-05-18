Squash müsabakaları nefes kesti

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri devam ediyor.

Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nin son müsabakalarından biri de squash branşında oldu. Altınşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen müsabakalarda 6 kategoride ter döken sporcuların performansları büyük heyecana sahne oldu. Minikler kategorisinde Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu öğrencileri turnuvaya damga vurdu. Minik Kızlar kategorisinde ilk üç sırayı Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu öğrencileri Pelin Alkan, Cansu Alhan ve Irmak Yıldız paylaştı. Minik Erkeklerde de yine aynı okuldan Efe Aydın birinciliği, Artem Elidar üçüncülüğü, Emir-Koop İlkokulu'ndan Berat Yiğit de ikinciliği elde etti.

Küçük Erkekler kategorisinde ilk üç sırayı Meral Muammer Ağım Ortaokulu öğrencileri E. Nazmi Demirel, M.Berat Özcan ve Ertuğrul Özel elde etti. Yıldız Erkelerde özel Marmara Grup Okulları öğrencisi Egemen Başkayır birinci olurken, Özel Tunçsiper Okulu öğrencileri Barış Kuman ikinci, Serhat Tunalı da üçüncü oldu.

Genç Kızlar kategorisinde Özel Öncü Okulları öğrencisi Z. Sude Canpolat şampiyon olurken, Barış Anadolu Lisesi öğrencisi Gözde Kuzu ikinci, Ahmet Erdem Anadolu Lisesi öğrencisi Ceren Aydın üçüncü oldu. Genç Erkekler kategorisinde de Özel Çağdaş Öncü Okulları'ndan Emre Güneş birinci, Özel Sınav Koleji Demirci Kampüsü öğrencileri Ozan Bilir ikinci, Görkem Akyıldız ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.