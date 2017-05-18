Süper Lig’de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 32. haftanın programı ve hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena) ALİ PALABIYIK

20 MAYIS CUMARTESİ

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi) YAŞAR KEMAL UĞURLU

16.00 Kayserispor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) TOLGA ÖZKALFA

19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya) HALİL UMUT MELER

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Arena) SERKAN ÇINAR

21 MAYIS PAZAR

16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye) ARDA KARDEŞLER

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park Arena) FIRAT AYDINUS

22 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs) ÜMİT ÖZTÜRK

20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs) KUTLUHAN BİLGİÇ