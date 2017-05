Trabzonspor’da hedef Avrupa

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, şampiyonluk yarışının kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, ligde kalan tüm maçları kazanarak Avrupa kupalarına katılmayı arzuladıklarını söyledi.

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında çok önemli bir çıkışa imza attıklarını ancak son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla üzüldüklerini vurguladı. Çubukçu, yeniden yapılanma içerisinde olan bir takımın böyle sancılı süreçler yaşayabileceğine dikkat çekerek, “Ligin ilk yarısında yaşadığımız kötü günlerin ardından ikinci yarıda önemli bir çıkışa imza atarak puanlar topladık ve üst basamaklara doğru tırmanışa geçtik. Özellikle son haftalarda içeride ve dışarıda yaşadığımız puan kayıplarıyla sıkıntılı bir dönem yaşadık. Ligin geri kalan bölümünde oynayacağımız maçları kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz” dedi.

Çubukçu, şampiyonluk yarışının kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, “Bu bizim dışımızda gelişen bir hadise, o yüzden şampiyonluk yarışı bizi ilgilendirmiyor. Biz her maçımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Sahamızda oynayacağımız Medipol Başakşehir maçını kazanarak son haftalarda yaşadığımız puan kayıplarının ve moral bozukluğunun önüne geçmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her maçı tek tek düşünüyoruz”

Her maçı tek tek düşündüklerini belirten Çubukçu, “Bizim için her maçın ayrı bir önemi var. Her maç tek tek düşünüyoruz. Teknik ekibimizin ve oyuncularımız özverisi ve çalışma gayreti, bizi gelecek adına umutlandırıyor. Son haftalarda yaşadığımız puan kayıpları nedeniyle onlar da çok üzgün. Medipol Başakşehir maçını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok arzu ettiğimiz Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Çubukçu, Medical Park Arena’da hafta sonu Medipol Başakşehir ile yapacakları karşılaşmada taraftarların her zaman olduğu gibi yine yanlarında olacağına inandığını dile getirerek, “Yeni stadyumumuzda herkesin çok sevdiği bir ortama sahibiz. Medipol Başakşehir maçında taraftarımızın desteğini arkamıza alarak sahadan mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.