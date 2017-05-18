Volkan Demirel Lukas Podolski’nin diline düştü

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Medipol Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında her penaltı öncesi su içen Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'e göndermede bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma nefes kesti. İlk maçta olduğu gibi 2-2 biten ve uzatmaların ardından penaltılara giden mücadelede tam 26 penaltı kullanıldı. Medipol Başakşehir’in penaltılarda 10-9 kazanarak finale çıktığı karşılaşmada Volkan Demirel ön plana çıktı. Attığı plase penaltı ile gündeme gelen Volkan Demirel’in her penaltı öncesi su içmesi de tartışma konusu oldu. Birçok futbolseverin tepkisini çeken penaltı öncesi su içme durumu, Galatasaray’ın Alman yıldızı Lukas Podolski’nin de dikkatinden kaçmadı.

Rose Bertram`dan tartışılan paylaşım Fenerbahçe'de forma giyen Gregory van der Wiel'in sevgilisi Rose Bertram, sarı-lacivertli takımın Medipol Başakşehir ile oynadığı Türkiye Kupası yarı final maçında çok tartışılan bir paylaşımda bulundu. İlgili Haberi Oku

Volkan Demirel’e sosyal medya üzerinden gönderme yapan Podolski, 4 yıldızlı Galatasaray logosunun olduğu bir damacana resmi paylaştı.