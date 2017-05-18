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Yeni sağ bek Mehmet Topal

Çaykur Rizespor maçında Şener’in sakatlanmasının ardından Beşiktaş ve Antalyaspor maçlarında sağ bekte Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan’ı oynatan Advocaat, Şener’in sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından bu bölgeye Mehmet Topal’ı çekti.
00:2518 Mayıs 2017
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Yeni sağ bek Mehmet Topal

Medipol Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının uzatma dakikalarında Şener sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında sol üst arka adalesinden sakatlanan Şener, 2 hafta forma giyememiş ve Advocaat, bu futbolcunun yokluğunda Beşiktaş ve Antalyaspor maçlarında Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan'ı bu bölgede oynatmıştı. Kupa maçının uzatmalarında sakatlanan Şener, oyuna devam edemedi ve bu kez Advocaat, sağ bek bölgesine Mehmet Topal'ı çekti. Roman Neustadter'i oyuna alan Hollandalı hoca, Rus futbolcuya ön liberoda görev verirken, son 3 maçta 3 farklı ismi bu bölgede oynatmış oldu.

17 Mayıs 2017 Mehmet Topal herkesi korkuttu! Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yürekleri ağza getiren bir an yaşandı. İlgili Haberi Oku

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