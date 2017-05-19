Altınordu’dan altyapıya dev yatırım

Altınordu, daha önce Ajax’ta da görev yapan Ed Graper’i Elit Performans Direktörü olarak 6-19 yaş takımlarının sorumluluğuna getirdi.

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi yıldızları futbola kazandıran, örnek yapılanmasıyla Avrupa'nın dikkatle izlediği bir kulüp konumuna yükselen Altınordu, daha önce Ajax'ta da görev yapan Ed Graper'i, Elit Performans Direktörü olarak 6-19 yaş takımlarının sorumluluğuna getirdi. Son olarak, 2020 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'daki Aspire Academy'nin başında bulunan Graper, ünlü teknik adamlar Louis Van Gaal ve DanyBlind ile birlikte çalıştı, Fenerbahçeli Van Der Wiel'in de antrenörlüğünü yaptı.

Özkan: Önce beyinleri değiştirmeye başlayacağız

Graper ile uzun süredir temas halinde bulunduklarını söyleyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, Hollandalı teknik adamın işbaşına gelmesiyle birlikte Altınordu'da beyin merkezli eğitimin başlayacağını açıkladı. “Önce beyinleri değiştirmeye başlayacağız” vurgusu yapan Özkan, “Altınordu'da hardware sürecini geride bıraktık. Şimdi sıra softwarede, yani yumuşak dokunuşlarda. Antrenör eğitimi de bunun önemli bir parçasını oluşturacak. Alanında uzman olan Graper ile bunu başaracağımıza inanıyorum. Türkiye'de ne yazık ki profesyonel takım ve altyapı antrenörlüğü henüz tam anlamıyla ayrılmadı. Altyapı antrenörlüğü farklı bir uzmanlık gerektiriyor ” dedi.

Graper: Türkiye, yüksek oyuncu potansiyeline sahip

Graper ise Türkiye'de yüksek bir oyuncu potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, “Bu potansiyeli ortaya çıkarmak temel görevimiz. Rol model oyuncular yetiştirmek, A takımın Süper Lig'e yükselme sürecine katkıda bulunmak, daha fazla ve daha yetenekli futbolcular keşfetmek bu görevin ana parçaları olacak. Altınordu'yu uzun zamandır dikkatle takip ediyorum. Bunu sadece ben değil, tüm Avrupa kulüpleri yapıyor. Bu açıdan 5 yıllık süreçte yapılanlar büyük değer taşıyor” diye konuştu.

Altınordu'nun düzenlediği ulusal ve uluslararası turnuvaların oyuncu gelişimine büyük katkı sağladığını, 4 ayrı merkezdeki tesislerin diğer kulüplerden farklılaşma yaptığını da belirten Graper, “Başarı, küçük yaş takımlardan başlayıp, A takıma kadar devam eden bin zincirdir. Türk futbolunda sorun olduğu fikrine katılmıyorum. Çünkü ben çözüme odaklıyım. Her ülkenin kendine özgü sorunları var. Önemli olan kalıcı çözüm yolları üretebilmek ve gelecek planlamasını yapabilmek” ifadelerini kullandı.