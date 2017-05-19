Antalyasporlu futbolcular 19 Mayıs’ı Türk bayrağı ile kutladı

Antalyaspor'un bugün yaptığı antrenmandan önce teknik direktör Rıza Çalımbay, takım kaptanı Eto'o ve kırmızı beyazlı futbolcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle atrenmana başlamadan sahada Türk bayrağı açtılar.

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Antalyaspor, yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. kırmızı beyazlıların Atilla Konuk Tesisleri’ndeki son antrenmanında teknik ekip ve futbolcular, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sahada Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Daha sonra teknik direktör Çalımbay yönetiminde başlayan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, çalışmanın sonunda ise hafif koşu yaptı.Yağmurlu havada yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Antrenmana sakatlığı bulunan El Kabir katılmadı.