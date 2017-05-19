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TRABZONSPOR
21 Mayıs 2017 19:00
TRABZONSPOR
vs
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
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Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor’a kötü haber

Trabzonspor´un savunma oyuncusu Jan Durica´nın Medipol Başakşehir maçı öncesi sol arka kaburgasındaki sakatlığının nüksettiği, bu nedenle  son antrenmanda yer almadığı bildirildi.
14:2019 Mayıs 2017
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Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor’a kötü haber

Trabzonspor’un ligin 30´uncu haftasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada rakibiyle girdiği mücadelede sol kaburgasının arkasına darbe alan ve Adanaspor maçına iğneyle çıkan Jan Durica’nın, Pazar günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçı öncesi sakatlığı nüksetti. Antrenmanlarda kendisini iyi hissetmeyen Durica´nın artan ağrıları üzerine yeniden MR çekildiği, 35 yaşındaki deneyimli oyuncunun Medipol Başakşehir karşısında oynayıp oynamayacağıyla ilgili son kararın ise maç günü verileceği kaydedildi.

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durica trabzonspor
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