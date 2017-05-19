Beşiktaş’tan Cenk ve Mustafa kararı!

Beşiktaş yönetimi, talipleri artan Cenk Tosun'a istenen teklif gelmemesi halinde yeni sözleşme önermeyi planlarken, Başakşehir'de yeniden yükselişe geçen Mustafa Pektemek'e de tekrar şans vermeyi düşünüyor.

Beşiktaş'ın milli forveti, eleştirileri kesinlikle kafasına takmadığına vurgu yaptı, “Benim düşündüğüm tek şey şampiyonluk. Eleştirileri konuşacak vaktim bile yok. Üzerimde ne bir baskı ne de stres var. Biz çok iyi bir takımız ve büyük bir aileyiz” ifadelerini kullandı.

Bursaspor deplasmanında oyuna girdikten 2 dakika sonra attığı golle suskunluğunu bozarken, altın değerindeki galibiyette çok büyük pay sahibi olan Cenk Tosun'a zor günlerinde teknik heyet ve takım arkadaşlarının tam destek verdiği ortaya çıktı.

Medyada hakkında çıkan olumsuz eleştirilerin kendisini daha da motive ettiğini belirten yıldız oyuncu, “Benim düşündüğüm tek şey şampiyonluk. Eleştirileri konuşacak vaktim bile yok. Üzerimde ne bir baskı ne de stres var. Kimin gol attığı da hiç önemli değil. Önemli olan sezon sonunda neye ulaşacağımız” diye konuştu. Gol atamadığı dönemlerde yönetim ve teknik heyetin yanı sıra takım arkadaşlarından büyük destek gördüğünü de kaydeden Cenk, “Allah'a şükürler olsun ki Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadım. İnşallah burada kaldığım sürece her sene şampiyonluk görürüm. Şu an tek hedefim ikinci kez şampiyonluk görerek üçüncü yıldızı göğsüme takmak. Bunu hepimiz birlikte başaracağız. Biz iyi bir takımız ve büyük bir aileyiz” ifadelerini kullandı.

Bu arada Beşiktaş Yönetimi; Çin, Fransız ve İngiliz kulüplerinin takip ettiği Cenk için çok cazip bir teklif gelmemesi durumunda golcü oyuncuyla yeni sözleşme hazırlığı içerisine girecek. İlk etapta Aboubakar ile Cenk'i kadroda tutmayı planlayan siyah-beyazlıların, Medipol Başakşehir'de kiralık oynayan Mustafa Pektemek'i de geri getirebileceği aktarıldı. Pektemek'in maçlarını yakından takip eden teknik heyetin, başarılı futbolcunun performansına geçer not verdiği vurgulandı.