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Bozhikov Rusya yolcusu

Kasımpaşa’nın Bulgar futbolcusu Vasil Bozhikov, Rusya’nın Terek Grozny takımına transfer oluyor.
10:2419 Mayıs 2017
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Bozhikov Rusya yolcusu

İki sezon önce Bulgaristan'ın Litex Lovetch takımından Kasımpaşa'ya transfer olan Vasil Bozhikov'un Rus ekibi Trek Grozny'e transfer olacağı konuşuluyor. Bulgaristan'ın Hollanda ile oynadığı maçı seyrettikten sonra Bozhikov'un transferine karar veren Rus yöneticiler, transfer görüşmelerinde ciddi bir yol aldı. Küçük pürüzlerin de giderilmesinin ardından Bulgar futbolcunun, 2018 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 9 Haziran'da oynanacak olan Belarus – Bulgaristan karşılaşmasının ardından Grozny takımına imza atması bekleniyor.

Etiketler
bozhikov Kasımpaşa rusya
Son güncelleme: 10:29 | 19.05.2017
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