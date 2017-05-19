Bursaspor kafilesi Antalya’da

Süper Lig’in 32. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Antalya’ya geldi. İki haftadır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen kaptan Batalla’nın da yer aldığı kafileyi az sayıdaki Bursaspor taraftarı tezahüratlarla karşıladı.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında yeşil-beyazlı ekip, yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Bugün saat 16.00’da Yenişehir Havaalanı’ndan Antalya’ya hareket eden kafile, 16.45 sıralarında Antalya Havaalanı’na indi. İki haftadır sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan kaptan Batalla’nın da yer aldığı kafileyi, Ünitimsah Antalya grubu üyeleri tezahüratlarla karşıladı. Toplam 23 oyuncunun bulunduğu kafile daha sonra otobüsle kamp yapacakları otele geçti.