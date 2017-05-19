CANLI | Fenerbahçe – Real Madrid

Turkish Airlines Euroleague'de temsilcismiz Fenerbahçe, Real Madrid'i yenerek finale kalmak istiyor. Mücadelede canlı skor takibi ve son dakika gelişmeleri burada...

Fenerbahçe, Euroleague’de tarihi sınavda. Final four etabında Real Madrid’i konuk eden sarı-lacivertliler, finale kalarak Olympiakos ile eşleşmek amacında. Zorlu mücadelenin başlama saati 21:30.

CANLI SKOR

Fenerbahçe – Real Madrid

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler şampiyonluk bekledikleri takımlarını erken saatlerden itibaren desteklemeye başladı. Neredeyse güne Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayan Yıldırım ve sarı-lacivertli yöneticiler 18.30’da başlayan CSKA-Olympiacos maçını da dikkatle izledi. Başkan Yıldırım ve yöneticiler sahaya en yakın yerde ve ön sırada yer aldı.

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