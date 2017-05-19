Datome sözünü tutacak! Şampiyon olurlarsa…

Fenerbahçeli Gigi Datome, Final Four'da kupanın gelmesi halinde kendine verdiği sözü tutacağını söyledi. "Geçen sezon sakalımı boyayacaktım. Bu sezon bazı şeyler gerçekleşirse, saçlarımı keseceğim. Sakalımın duracağından emin olabilirsiniz" dedi.

Fenerbahçe’nin İtalyan yıldızı Gigi Datome, THY Euroleague Final-Four’u öncesi Akşam’a açıklamalar yaptı.

Haydi Fenerbahçe finale! Eurolig'de dörtlü final bugün İstanbul'da başlıyor. Geçen sezon kupayı son topta kaybeden Fenerbahçe 21.30'da İspanyol devi Real Madrid'le final mücadelesi verecek. Sinan Erdem'de ilk düdük ise saat 18.30'da CSKA Moskova-Olympiakos kapışması için çalacak. İlgili Haberi Oku

29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon kaybettikleri şampiyonluğu bu sefer bırakmayacaklarını ifade etti ve taraftara garanti verdi:

– Çok zorlu seriden geçtiniz. Üst üste üç sezon Final-Four’a kalmak nasıl bir duygu?

Çok mutluyuz. İlk hedeflerimizden biri Final-Four’du. Çok uzun bir yolculuktu. İlk hedefimize ulaştık. Final-Four’a kaldık diye tatmin olacak değiliz. Geçen yıl final oynadık. Geçen sezondan daha iyi oluruz.

– Sloukas, “CSKA maçındaki son top, rüyalarımıza girdi” dedi. Bu sefer rahat bir uyku çekecek misiniz?

Umarım… Final-Four’dan sonra Türkiye Ligi’ni düşünmemiz gerekecek. Final-Four’dan sonra daha iyi gecelerimiz olacak. Taraftarımız rahat olsun, çok rahat uyku çekeceğiz, inanıyorum. Bu gibi şeyler idmana gelirken, motive olmamızı sağlıyor.

– Geçen sezon ‘Şampiyon olursak, sakallarımı boyayacağım’ demiştin. Bu sezon bir uğurun var mı?

Bu sezon çok başka bir planım var. Bazı şeyler gerçekleşirse, saçlarımı keseceğim. Fakat sakalımın duracağından emin olabilirsiniz. Onu kesmem.

– İstanbul’da Final-Four’un olması avantaj mı?

Taraftarımız sezon başında bizim hep yanımızda oldu. İstanbul’da olması da tabii ki çok değerli… Nerede olduğunun bir önemi yok. Kazanacağız.

-Fenerbahçe taraftarı sana ‘Ressam’ diyor. Bu sefer onlara mutluluğunu resmini çizecek misin?

Hedefimiz, amacımız tabii ki her zaman taraftarımızı mutlu etmek. Onları en çok mutlu edebileceğimiz şey Euroleague şampiyonluğu elbette. Bu kupayı istiyoruz. (Akşam)