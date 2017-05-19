Faruk Süren Galatasaray’ın kurtuluş reçetesini verdi: Çin’den gelen teklif kabul edilmeli

Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, Çin'den gelen teklifin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Maddi sıkıntısını bir türlü aşamayan Galatasaray’ın efsane başkanlarından Faruk Süren, kurtuluş reçetesini verdi. Konuk olduğu Hedef TV’de açıklamalarda bulunan Faruk Süren, Çin’den gelen teklifin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı kazandığı dönemde başkanlık koltuğunda oturan Süren, kulübün içinde bulunduğu mali sıkıntılarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Çin’den gelen teklifin yanlış değerlendirildiğini söyleyen Faruk Süren, kulübün satılmasının söz konusu olmadığının altını çizdi.

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Bugüne kadar hiçbir kulübün bu şekilde satılmadığını belirten Faruk Süren, “Burada mesele ortaklık yani herhangi bir finansal yatırımcıyla Galatasaray ortaklık yapsın mı yapmasın mı? Soru bu… Çünkü neticede Galatasaray’a sermaye lazım 235 milyon. Çin’den gelen teklifi değerlendirmek lazım ama satış değil, hisse değil altını çiziyorum ortaklık. Yüzde 25, 30, 40 ama 50’si bizde kalmak şartıyla. Zaten imtiyazlı hisselerimiz de var” değerlendirmesinde bulundu.

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Dursun Özbek yönetiminin güvenoyu alması gerektiğinin de altını çizen Faruk Süren, şu ifadeleri kullandı:

“Neticede biz bu araziler için emlak konutla, ki doğru adrestir, anlaşma yaptık. Onu değerlendireceğiz. Emlak konut 8 Haziran’da ihaleye çıkıyor bakalım ihalede ne olacak? Fakat mesele o değil mesele hiçbir zaman bugünki 238 ki Mayıs sonu içinde 275 olacak daha da borçlanacak oradan gelecek olan gelirler hiçbir zaman bunu kapatmayacak. Başka çözüm üretmemiz lazım. Onu yönetim kurulundan bekliyoruz ve oradan yönetim kurulundan da bir şey gelmiyor. Belki güven oyu almak bakımından belki de yönetimini güçlendirmek bakımından bu tercihi kullanabilir başkan…”