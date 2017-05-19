Fenerbahçe, 2015 yılının rövanşını aldı

Fenerbahçe, Euroleague Final-Four yarı final maçında Real Madrid’i yenerek, 2014-2015 sezonun rövanşını aldı.

Fenerbahçe, Euroleague Final-Four Yarı Final maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda mücadele ettiği İspanyol ekibi Real Madrid'i mağlup ederek, finale yükseldi. İki takım bu maçla birlikte Euroleague'de 13. kez karşı karşıya geldi. Bu maçla birlikte Madrid 7 galibiyette kalırken, sarı-lacivertliler ise galibiyet sayısını 6'a çıkardı. Fenerbahçe, Real Madrid'i mağlup ederek, 2014-2015 sezonun da rövanşını aldı.

Sarı-lacivertliler, İspanya’nın Madrid şehrinde yine yarı finalde karşılaştığı Madrid'e 96-87'lik skorla mağlup olmuştu.