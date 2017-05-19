Fenerbahçe, kadın voleybol takımı hocası Abbondanza’yı gönderdi

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımı Marcello Abbondanza'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Venüs Sultanlar Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda, antrenör Marcello Abbondanza’nın sözleşmesi feshedildi. Geçtiğimiz haftalarda Kanada Milli Takımı’yla anlaşan Abbondanza’nın, kulüple anlaşarak sözleşmesini sonlandırdığı ifade edildi.

Sarı Lacavertli kulüpten yapılan açıklamada, Abbondanza’ya teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı antrenörü olarak 4 yıl boyunca özveriyle çalışan Marcello Abbondanza ile karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilmiştir.

Kadın Voleybol Takımımız ile 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu, 1 Cev Cup Şampiyonluğu kazanan Marcello Abbondanza'ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine sonsuz başarılar dileriz.

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