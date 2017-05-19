Fenerbahçe üst üste 2. kez finalde

Euroelague Final-Four’da Real Madrid’i mağlup eden Fenerbahçe, üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Euroleague'de bu sezon başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe, normal sezonu 5. sırada tamamladı. Play-Off serisinde Yunan ekibi Panathinaikos ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 ile geçerek Final-Four'a yükselmişti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Final-Four'da yarı final maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele eden Fenerbahçe, rakibini yenerek finale kaldı. Böylece sarı-lacivertliler, üst üste ikinci kez final oynayacak.

Fenerbahçe, daha önce de 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Final-Four'da mücadele etmişti. Geçtiğimiz sezon Berlin'de organize edilen turnuvada Fenerbahçe, finalde CSKA Moskova'ya mağlup olmuştu.