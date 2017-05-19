Fenerbahçe ve Olympiakos taraftarları birbirine girdi

Sinan Erdem Spor Salonu'nunda oynanacak Euroleague Final Four öncesinde Fenerbahçe ile Olympiakos taraftarları arasında Taksim'de kavga çıktı.

Euroleague Final Four’da takımlarını desteklemek için gelen Olympiakos taraftarları, Taksim’de kavgaya karıştı. Sporx’te yer alan habere göre CSKA Moskova ile oynayacakları yarı final maçı öncesi İstiklal Caddesi’nde yürüyüşe çıkan Yunan taraftarlar, Fenerbahçe taraftarı ve esnaf ile tartıştı. Balo Sokak’ta çıkan ve havai fişeklerin de kullanıldığı olaylara emniyet güçleri müdahale etmekte güçlük çekti.

Olaylarda 5 Yunan taraftarları yaralandı. Yaralılardan birinin bacağından bıcaklandığı öğrenildi. Kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ise polis merkezine götürüldü. Yaralı taraftarlardan ikisinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.