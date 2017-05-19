Fener’in yeni forvetini Sözcü açıklıyor: Lucas Perez

Sarı-lacivertliler, Arsenal’in golcüsünü kiralamak için son aşamaya geldi. 10 numara pozisyonuna düşünülen Valbuena için de görüşmeler olumlu şekilde sürüyor

Yeni sezonda iki santrforu gönderip yeni yıldızlar alacak Fenerbahçe'nin gizlilikle yürüttüğü operasyonda ilk transferi netleşmek üzere. Sarı Kanarya, bonservisi Arsenal'da olan İspanyol yıldız Lucas Perez için son viraja geldi. Arsenal'da özellikle ligde fazla oynayamayan 28 yaşındaki santrforu ikna etmek için menajeriyle görüşmeler sürüyor. Arsenal ise oyuncusunu kiralamaya oldukça sıcak bakıyor. Bu sezon 21 resmi maçta oynayan Perez, 8 gol attı, 6 da asist yaptı. Lucas Perez, sezon başında Deportivo'dan 20 milyon Euro'ya transfer edilmişti. 10 numara transferinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Valbuena 2 milyon

Mesafe kat edilen isim Mathieu Valbuena. Bu sezon oldukça formda olan 32 yaşındaki yıldıza yönelik çalışmaları Asbaşkan Ali Yıldırım ile İdari Menajer Hasan Çetinkaya yönetiyor. Kısa süre önce iki yöneticinin Lyon'lu yetkililerle masaya oturduğu ve önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Futbolcuyla prensipte anlaşan Fenerbahçe'nin devam eden temasları bonservis üzerine. Sözleşmesinin son yılındaki Valbuena için 2 milyon Euro önerildi. Lyon, yıldız oyuncunun da ısrar etmesiyle bu teklifi kabul etmeye çok yakın.