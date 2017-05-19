Final Four öncesi Aziz Yıldırım’a çağrı: Bugün okut üflet Aziz Başkan!

Euroleague'de şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, hem Avrupa basketbolunun en büyü olmayı hem de final maçlarındaki şanssızlığını kırmayı hedefliyor. Bugün Real Madrid ile yarı finalde karşılaşacak olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a, bu uğursuzluktan kurtulmak için spor yazarı Serdar Ali Çelikel'den çağrı geldi.

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Euroleague Final Four yarı finalinde bugün oynanacak Fenerbahçe – Real Madrid maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Habertürk Gazetesi’nde “Bugün okut üflet Aziz Başkan” başlıklı bir yazı yazan Serdar Ali Çelikel, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu kadar tesadüf olmaz. Hep 1 uğursuzluk var. 1 golle kaçırılan, 3 kez son maça denk gelen tam 3 şampiyonluk var. Hepsinde de sadece o “Uğursuz 1 gol” ya atılamamış ya da o 1 golün yenilmesi engellenememiş.

74 maç kazanıp sadece o “Uğursuz 1 maçı” kazanamadığı için Avrupa şampiyonluğundan olan voleybol takımı var.

Alınamayan 1 ribaundla, potadan seken topu havada tipleyen lanet olası “Uğursuz 1 basket” nedeniyle kaçırılan Euroleague şampiyonluğu var.

İşte önceki gün kadın basketbol finali… Son saniyede atılamayan o 1 basket, kazanılan faul ve takımın en iyisinin atamadığı 1 sayı, seken topta alınan ribaund ve yine atılamayan basket yüzünden Yakın Doğu Üniversitesi'ne kaybedilen şampiyonluğun ardındaki Uğursuz 1… Yine aynı branşta sürekli yendiğin G.Saray'a karşı 1 kez kaybedilen maç ile yitirilen Avrupa şampiyonluğu var ki al sana Uğursuz 1 daha..

Tüm sezonu kurtaracak kupa finali için tam 3 kez önüne gelen penaltılarla eleme fırsatını atamadığın 1 gol ile yitirmek… Üstelik takımın 1 numarasının kaçırdığı komik ‘Badi Ekrem Penaltısı' da Uğursuz 1'liklerden birisi değilse nedir?

Biliyorum bilimsel ve rasyonel bir yorum değil bu. Tamamen izafi… Ama bu kadar tesadüf olamaz. Fenerbahçe'de Uğursuz 1'i var… Aziz Yıldırım'a açıkça sesleniyorum. Bugün başlayacak Final-Four öncesinde basketbol takımının da aynı uğursuzluktan etkilenmemesi için takımını bir okutup üflemesinde fayda var. Bari taraftarın tek umudu olan Obradovic'in takımını o Uğursuz 1 etkilemesin..”