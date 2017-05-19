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GALATASARAY
19 Mayıs 2017 20:00
GALATASARAY
vs
OSMANLISPOR FK
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Galatasaray-Osmanlıspor

Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Osmanlıspor kozlarını paylaşacak.
18:4219 Mayıs 2017
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Galatasaray-Osmanlıspor

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray ile Osmanlıspor karşı karşıya gelecek. TT Arena’daki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç saat 20:00’da başlayacak. 3. sıra için yarışan sarı-kırmızılı takım 55 puanla 4. sırada yer alırken, konuk takım 38 puanla 13. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok

Osmanlıspor: Karcemarskas, Numan, Koray, Prochazka, Vrsajevic, Luiz Carlos, Muhammed, Aminu, Bifuma, Ndiaye, Webo

Etiketler
galatasaray Osmanlıspor spor toto süper lig
Son güncelleme: 19:04 | 19.05.2017
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