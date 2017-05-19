Galatasaray – Osmanlıspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kötü geçirdiği sezonda Fenerbahçe'yi geçerek ligi üçüncü bitirme hesapları yapan Galatasaray, sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak. Peki Galatasaray - Osmanlıspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sezonun kalan 3 haftasında UEFA Avrupa için mücadele edecek olan Galatasaray'ın sezonu 3. sırada tamamlaması büyük önem taşıyor. Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 yenerek kötü gidişata son veren sarı-kırmızılı oyuncular, bugünkü Osmanlıspor maçıyla birlikte başlayıp sırasıyla Alanyaspor ve Konyaspor’u da devirmek istiyor. Çünkü sarı-kırmızılılar sezonu 4. bitirirse UEFA Avrupa Ligi'ne 2. turdan, 3. olursa 3. turdan başlayacak. TT Arena’da oynanacak Galatasaray – Osmanlıspor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ancak 3. olmak için Galatasaray'ın 3 haftada 9 puan çıkarması, Fenerbahçe'nin de bir mağlubiyet alması gerekiyor. Başakşehir ya da Konya'nın kupayı kazanması 3.'lük yarışının seyrini değiştirmeyecek. Sarı-kırmızılılar ligi 3. bitirirse sezonu 2 hafta geç açacak ancak 4. olursa temmuzun ortasında Avrupa Ligi ön elemesine çıkacak. Galatasaray elemelerde ise seri başı olacak.

GALATASARAY – OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak olan Galatasaray – Osmanlıspor maçı Bein Spors 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Pinto, Prochazka, Numan, Mehmet Güven, Carlos, Koray, Aminu, Ndiaye, Rucescu, Webo