Galatasaray’da suçlu bulundu

Galatasaray'ın iki eski yıldızı Ujfalusi ve Stumpf, sarı-kırmızılı takımın savunmasında yaşanan sorunları masaya yatırdı.

SÖZCÜ, iki sezondur Galatasaray'ın yüz yüze kaldığı başarısızlık ve özellikle savunmada yaşanan sorunları Galatasaray’ın iki eski yıldızına sordu. Reinhard Stumpf ve Tomas Ujfalusi, yakından takip ettikleri Aslan'da sorunun çift taraflı olduğunu vurgulayıp hem yönetimlere hem de futbolculara faturayı kesti. SÖZCÜ’den Mesut Yıldırım’a konuşan ikili, şu değerlendirmelerde bulundu:

STUMPF: Takımı sağlamlaştıran savunma, savunmayı sağlamlaştıran, çalışmak çalışmak ve yine çalışmaktır. Yetenek, tek başına yetmez. Galatasaray, futbolculara çok iyi paralar veriyormuş. Bir oyuncu renkler için oynamalı; para için oynayanı kovarım! Bu sezon kaç para harcadılar kaç gol yendi. Yönetimin, getirdiği hocayı desteklemesi lazım. İki üç yıl gerekirse. Bu zaman diliminde mantalite oturur.

UJFALUSI: Fatih Terim buradayken iyi bir kadro kurmuştu. İyi seçilmiştik, güzel sonuçlar alıyorduk. O bıraktıktan sonra sıkıntılar oldu. Artık fazla antrenör değiştirmesinler. Her futbolcu hata yapabilir ama tecrübelendikçe hatalar azalır. Semih'e güvenilmeli. İyi futbolcu bulmak zordur ve bulduğunuzda korumalısınız. Şu an kadrodaki yıldızlar korunmalı ve yeni etkili oyuncular alınmalı. Başarı ancak öyle gelebilir.