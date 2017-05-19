Hakem ısınan futbolcunun eline çarpan topa penaltı verdi

Portekiz'de oynanan bir maçta yedek futbolcu, saha kenarında ısınırken penaltıya sebebiyet verdi.

Portekiz’de Sporting Lizbon genç takımının AAC (Associação Académica de Coimbra) ile oynadığı maçta hakem yeşil sahalarda pek fazla rastlanmayan bir penaltı kararı verdi. Topun kenarda ısınan futbolcunun eline çarpmasının ardından penaltı noktasını işaret eden hakem, tüm itirazlara rağmen kararını değiştirmedi.

Kale arkasında ısınma hareketleri yapan Budag Nasirov adlı futbolcu üzerine doğru gelen topu kontrol etmeyi başaramayınca topa eliyle dokundu. Ancak bu hareketi yaptığında sahanın içine girmişti. Hakem hemen penaltı noktasını gösterdi. Academica’dan Rui Miguel topun başına geçerek maçı 1-1’e getiren golü kaydetti.

Karar ilginç ama doğru

Sportingli oyuncular yoğun bir şekilde itiraz etti ancak FIFA kurallarına göre karar doğru: “Eğer bir takım yetkilisi, yedeği ya da kırmızı kart görmüş oyuncusu tarafından maça müdahale edilirse ya da oyun durdurulursa hakem maçı serbest vuruş ya da penaltı atışıyla başlatır.”

Aynı kurala göre karşılaşmayı durduran oyuncu Nasirov sarı kart ile de cezalandırıldı. 59. dakikada kart gören Nasirov 75. dakikada oyuna girdi ancak Sporting için işler iyi gitmedi ve 76. dakikada gelen ikinci gol ile Academica maçtan 2-1 galip ayrıldı.