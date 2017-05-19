Harun Tekin’den Fenerbahçe iddialarına cevap

Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin, hakkında çıkan transfer haberlerine açıklık getirdi. Milli kaleci, kendisine gelen bir şeyin olmadığını belirterek, yeşil-beyazlı kulüp ile 3 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğunu hatırlattı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, özel uçakla Yenişehir Havaalanından Antalya’ya hareket etti. Yolculuk öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor’un milli kalecisi Harun Tekin, “Bizim için çok önemli bir karşılaşma. İyi bir ekibe karşı oynayacağız ama oradan 3 puanla dönüp, ligin kalan 2 haftasını rahat şekilde geçirmek istiyoruz. Beşiktaş maçında taraftarlarımız bize çok iyi şekilde destek vermişti. Çok iyi mücadele ettik. Kazanabilirdik ama pozisyonları değerlendiremedik. Bu maç çok önemli bizim için” dedi.

Advocaat dün gitti bugün geldi Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, 22 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün ülkesine giden bugün geri dönen Advocaat yönetiminde hazırlıklarına başladı. İlgili Haberi Oku

“3 yıllık sözleşmem var”

Transferde adının Fenerbahçe ile anılmasının hatırlatılması üzerine milli kaleci, “Bana gelen bir şey olamaz. 3 yıllık sözleşmem var. Sözleşmemi daha yeni uzattım. O konularla alakalı benimle ilgili bir şey yok” diye konuştu.