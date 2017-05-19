Haydi Fenerbahçe finale!

Eurolig’de dörtlü final bugün İstanbul’da başlıyor. Geçen sezon kupayı son topta kaybeden Fenerbahçe 21.30’da İspanyol devi Real Madrid’le final mücadelesi verecek. Sinan Erdem’de ilk düdük ise saat 18.30’da CSKA Moskova-Olympiakos kapışması için çalacak.

Eurleague’in en büyüğü, bu hafta belli oluyor.Kazanan takımın ‘Avrupa Şampiyonu' olarak anıldığı Euroleague'de dörtlü finalin ilk karşılaşması Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 18.30'da başlayacak. Son şampiyon CSKA Moskova ile Yunan devi Olympiakos karşı karşıya gelecek. 21.30'da ise geçen yıl kupayı finalde kaybeden Fenerbahçe, İspanyol devi Real Madrid ile kapışacak. Final ise pazar günü 21.00'de oynanacak.

Obradovic, 16'ncı dörtlü finalinde 9'uncu kupasını kazanmak için mücadele edecek. Obra, bu kupayı Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid ve Panathinaikos (5) ile kazandı. Bu 4 takım toplam, 111 milyon Euro'luk maliyetle kuruldu. CSKA Moskova, 43 milyon Euro ile en büyük bütçeye sahip takım olarak göze çarpıyor. Real Madrid 32, Fenerbahçe 25, Olympiakos ise 11 milyon Euro'luk bütçeye sahip…

Hidayet Türkoğlu`ndan Fenerbahçe`ye teşekkür TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Esma Sultan Yalısı'nda düzenlediği davetteki konuşmasında Fenerbahçe'ye final four heyecanını yaşattığı için teşekkür etti. İlgili Haberi Oku

DÜNYANIN GÖZÜ SİNAN ERDEM’DE

Euroleague tarihinin yayın rekorunun bu yıl kırılması bekleniyor. 50'den fazla televizyon kanalı, 200'den fazla ülkeye canlı yayınlarla dörtlü final maçlarını ulaştıracak. 1 milyarı aşkın kişinin, organizasyonu takip etmesi bekleniyor. Dünyanın dört bir yanından 1000'den fazla medya mensubu dörtlü finale akredite oldu.

Obradovic: Real Madrid`i iyi tanıyoruz Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Real Madrid'i iyi tanıdıklarını ve onlarla nasıl başa çıkacaklarını iyi bildiklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

224 BİN TL’YE BİLET

Sahaya yakınlığına göre 1200 liradan 20 bin TL'ye kadar değişen fiyatlarla satışa sunulan dörtlü final biletleri, kısa sürede bitti. Bir internet sitesi üzerinden satışa sunulan 224 bin 798 lira 39 kuruşluk bilet ise adeta bir ev fiyatında. Sahaya en yakın yerden ve VIP geçiş hizmetiyle satışa sunulan bu biletin alıcı bulup bulamayacağı ise merak konusu…