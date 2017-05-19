İslam Oyunları’nda 19 Mayıs Gençlik Bayramı coşkusu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden 4. İslam Dayanışma Oyunları'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması yapıldı.

Kutlamaya Spor Bakanlığı Bakan Müşteşar Yardımcısı Kamuran Özden, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Gençlik Spor Bakanlığı Sporun Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Kurulu üyesi Zakir Avşar, Spor Genel Müdür yardımcısı Murat Kocakaya, Milli Olimpiyat (TMOK) yönetim kurulu Neşe Gündoğar, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor genel müdürlüğü Uluslararası organizasyon dairesi başkanı Kamil Çelebi Kılınç ve olimpiyat köyündeki sporcular katıldı. Spor bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın sporculara mesajını ileten Kamuran Özden,”sizlere çok teşekkür ediyoruz. Burada bize günlerdir inanılmaz heyecanlar yaşattınız. Gününüzü kutluyor ve daha büyük başarılarda birlikte olmak dileğiyle hepinize saygılarımızı sunuyorum,”dedi Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, saygı duruşunun ardından sporcular teşekkür ederek: ”60 defa bize istiklal marşımızı dinleten siz gençlerle gurur duyuyor ve teşekkür ediyorum. Gününüzü kutluyorum,”diye konuştu.

İslam oyunlarının en önemli atışını yapan Atletizm ciritte Milli sporcu Eda Tuğsuz, arkadaşları adına bir konuşma yaptı. Tuğsuz: ”tüm milli takım arkadaşlarım adına 19 Mayıs Atamızı anma Gençlik ve Spor bayramımızı kutluyor, bu anlamlı günde bayrağımızı temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün İslam oyunlarında sahaya çıkacak olan tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum,”dedi